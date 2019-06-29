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§ NG.kz
Как, отняв от шести три, получить 10%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИП Сергей Борсук, компания которого выиграла в марте 2017 года конкурс на снос аварийных домов в Аркалыке, начинал работу в этом городе с судов. Ими же заканчивает. На днях СМЭС по заявлению заказчика признал его недобросовестным поставщиком и почти половину денег по договору - 71 млн тенге - ему платить не собираются. Впереди - апелляция.
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§ Серый волк
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10249
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.06.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие гадкие жулики эти чинушки вымершего аркалыга, барыжащие на руинах, как базарные цыганки. :-(
Какое позорище на весь мир! :lol:
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§ elektron
Как, отняв от шести три, получить 10%
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3112
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между строк так и читается, "поделиться же нужно было".
Страшно представить что в сёлах творится.
О каком привлечении капитала и фирм из ближнего зарубежья вообще может быть речь?
Как мне тут в другой ветке рассказкисказывали, когда своих давят. :-x
А шпециалисты то растут!!! Вон даже дом посчитать не могут, хотя проектная документация была бы в помощь.
А кто крайним то будет ИП по полной, или аким или кто из его подчинённых, на пару лет.? 8-)
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§ maxsaf
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 05:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
6 подъездов. Есть фото до начала сноса, есть на той стадии, на которой Борсук остановился. Кладешь снимки рядом и видно, что осталось три подъезда. В акте написано, что выполнено 10% работ.

То, что три из шести подьездов на земле валяются - это еще не значит, что 50% выполнено. Пусть не 10%, но и не 50%.
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§ elektron
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3112
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Если как посчитали "шпециалисты" 10 тонн на дом, а в реале почти 20 тонн выходит, то как раз 50% получается. ;-)
К тому же 2 дома им нахаляву снёс, не правильные адреса дали.

А вообще печально конечно, что вместо того чтобы развивать и поддерживать город, его просто стирают потихоньку. Налицо отток населения. Что целые микрорайоны сносят. :-x
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§ maxsaf
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им тонны вообще не надо было указывать, только адреса и общее количество домов. Расчеты могли дать отдельным приложением, с указанием, что они приблизительные, и в случае разночтения верить первому - кол-ву домов.
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§ Нурбанчик
Как, отняв от шести три, получить 10%
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1889
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 30.06.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Им тонны вообще не надо было указывать, только адреса и общее количество домов

Maxsaf, это у вас ирония такая?:lol:

Тендер для того и проводится, чтобы выбрать производителя работ, который даст меньшую цену. И тоннаж должен быть обязателен, на крайний случай объем демонтируемого железобетона. Кто участвует в тендере, не кота в мешке должны получать, а объект с ясными характеристиками, чтобы верно посчитать свои трудозатраты, моточасы строительной техники и автотранспорта.
Без показателя тоннажа такие объекты не выставляются на тендера, и в америках тоже.

Статья говорит о том, что кроме коррупции, в таких акиматах не осталось специалистов которые смогли бы верно указать вес демонтируемых зданий, хотя масса одной секции жилого дома имеется в типовой проектной документации этих сносимых домов.

[Исправлено: Нурбанчик, 30.06.2019 - 19:23]
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§ maxsaf
Как, отняв от шести три, получить 10%
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

Согласен, специалистов не осталось. Но с другой стороны, цель заказчика - снести здание. Если исполнителю нужно - пусть сам и считает. Здание может теоретически находиться в полуразрушенном/разграбленном состоянии, и не соответствовать расчетам. Заказчику какая разница. Вот увидите, заказчику ничего не будет за неверные расчеты. При покупке автомобилей никто же не считает их в штуках и тоннах, хотя учитывая спицифику местного автопрома, все что он делает - привозит готовое из-за границы, то есть несет только транспортные расходы, для которых вес имеет основное значение.

[Исправлено: maxsaf, 30.06.2019 - 22:03]
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§ директор пляжа
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.07.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шикарная статья. Олицетворение всей системы "закупок" в стране.
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§ Серый волк
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10249
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.07.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Шикарная статья. Олицетворение всей системы "закупок" в стране.

Всем, кто пожелает вести бизнес в Казахстане обязательна к прочтению.
Ярчайший пример того, каким может быть поведение чиновников и во что вылиться попытка работать.
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