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≡ "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители учеников единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители учеников единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахскую начальную школу № 24 "А", которая сейчас размещена в центре города, на пересечении улиц Алтынсарина и Павлова, планируют перевести в здание бывшего профессионально-технического колледжа в район ДК "Строитель".
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§ yudjin
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
yudjin


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Сообщений: 5972
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Когда-то школу № 12 строили, как казахскую, пусть ее нам отдадут, она тоже в центре!

С чего это вдруг? Строили все школы одинаковые, согласно потребностям людей. Был и есть интернат в центре, значит хватало.
Отдайте! Они прям требуют... а из гимназии сотни детей куда девать?
Извините, подались из разбитых и похеренных аулов, деревень и совхозов, а теперь требуют...Отдайте!

А вообще было огромной глупостью всех прошедших реформаторов образования, которым бюсты ставят и еще поставят, что стали делить школы на казахские и остальные. Должны быть в каждой школе, в каждой параллели классы с казахским и классы с русским языками обучения. Дети, в совместном общении, на общих линейках, мероприятиях намного быстрее бы познавали бы язык, культуру, обычаи друг друга. А сейчас каждый из таких школ варится в своей каше, как правило исключая из круга своего общения детей не своей национальности, что очень печально и опасно... но все изображают "дружбу народов" по праздникам.
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§ Vital
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7745
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.06.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я уже давно так говорил. Что разделение приведёт к катастрофе. Дети выростут и не смогут понимать друг друга. Разное обучение, разные книги, разные интересы. :-x
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§ Обликоморале
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
Обликоморале


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Сообщений: 6151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Когда-то школу № 12 строили, как казахскую

Вот это реально удивило. Откуда эта фантастика?
В 1977 году её заканчивали строить как многонациональную.
И уже тогда акромя русского в ней изучали казахский язык и иностранные.
К тому же присутствовала история, литература и география Казахстана.
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§ Victor Yang
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
Victor Yang


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Сообщений: 11657
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.06.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шум ни о чём. Действительно - стоит ли на четыре года кичиться "школой в центре"? Что удивительно - акцент сделан именно на этом, а не на том что школа просто рядом.
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§ yudjin
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
yudjin


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Сообщений: 5972
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.06.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Откуда эта фантастика?

Дык, фантазёров нынче развелось немерено.
Достаточно вспомнить одного писателя, заявлявшего про куталапский край и сосновые леса в районе Заречного, который кляты комуняки и целинники распахали под земледелие. Такая рухнама, однако...
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§ Гога
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 26.06.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья , это только начало !!
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§ директор пляжа
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
директор пляжа


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Сообщений: 181
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.06.19 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь постоянно будут слышать слово "дайте". так как один раз уже выходили, посидели, "потребовали".
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§ Игорь Васильевич
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 44
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 26.06.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Согласен, но учитывая качество сегодняшнего образования, я имею ввиду, что дети обучаясь в русских школах получают больше знаний, было бы черт пойми что!
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§ Тот самый
Re: "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
и сосновые леса в районе Заречного

Это в которых батыр Костанай похоронен? :lol:

В 5,6 мкрнах нет ни детсада (привет Автовыбор), ни школы. Вот 5, 6 мкрны, Дружба возят детей в школы 7,8,9 мкрн, ФМЛ, 10ю казахскую. Хотя по проектам были в 5ке и сады, и школа. Ну ничего, никто не сломался пока. Возим. А то может тоже выйти всем микрорайоном "Отдайте/постройте!".
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§ Серый волк
"Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители учеников единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.07.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Дык, фантазёров нынче развелось немерено.

А то! Ещё каких сказочных!
:lol: :lol: :lol: Цитата:
Когда-то школу № 12 строили, как казахскую, пусть ее нам отдадут, она тоже в центре! Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35318?1561974528

Здание средней школы №12 на Баймагамбетова, построено в 1977 году в благополучной стране. Школа тогда носила наименование имени Горького, но обычно называли просто 12-я школа. (гимназия им. Горького сейчас) . До этого замечательного года школа №12 занимала здание на углу Проспект Ленина и Советской. переономащены в (Альфараби х Байтурсынова, на краю пустыря у областного акимата) Где сейчас жудожественная школа, если её не украли у города чиновники, как большую часть детсадов.
Это самое старое здание школы в городе сохранившееся. 9-эт. здание во дворе построено уже после переезда средней школы №12 в новое здание.


Но приезжие не могут ничего этого знать, так как очень плохо разбираются в любой истории, а историю города в который они попали не знают вообще и не желают знать.

Вы господа бессовестные чиновники разрушили их места обитания, разрушили фермы, ликвидировали совхозы и все предрпиятия на селе, угробили образование - теперь получайте эту проблему которая к вам пришла.
И это только начало.

И кстати я не знаю никакого помещения школы на описанном углу Павлова и Алтынсарина, но отлично знаю там ДЕТСКИЙ САД с двумя корпусами, старым и новым соединенные переходом. Новый корпус построен примерно в 1974году.
ОПЯТЬ УКРАЛИ ДЕТСАД У ДЕТЕЙ? :lol:

Президент требовал несколько лет назад вернуть все здания детских садов и использовать их по назначению.

Как же слова президента?
А? Господа чиновники?
:lol:
Или вы настолько заняты кражами деревьев с улиц, что вам некогда?
Может быть тогда хоть кражи раскроете? :lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.07.2019 - 13:17]
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