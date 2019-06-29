Цитата: maxsaf:

Им тонны вообще не надо было указывать, только адреса и общее количество домов

Maxsaf, это у вас ирония такая?



Тендер для того и проводится, чтобы выбрать производителя работ, который даст меньшую цену. И тоннаж должен быть обязателен, на крайний случай объем демонтируемого железобетона. Кто участвует в тендере, не кота в мешке должны получать, а объект с ясными характеристиками, чтобы верно посчитать свои трудозатраты, моточасы строительной техники и автотранспорта.

Без показателя тоннажа такие объекты не выставляются на тендера, и в америках тоже.



Статья говорит о том, что кроме коррупции, в таких акиматах не осталось специалистов которые смогли бы верно указать вес демонтируемых зданий, хотя масса одной секции жилого дома имеется в типовой проектной документации этих сносимых домов.



[Исправлено: Нурбанчик, 30.06.2019 - 19:23]