/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 273 из 273«1...271272273
§ Обликоморале
Ваши вопросы редакции и сообществу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Предлагали и не раз, но грят вам и так сойдёт. Нечего расслабляться.
Профайл

§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Когда-нибудь это все равно произойдет :-)
Профайл

§ dandiv
Ваши вопросы редакции и сообществу
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 01.07.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну загрузить фото на файлообменник еще ладно, но как потом в тексте указывать, чтобы картинка сразу отображалась, а не ссылка на картинку? Я так и не понял... :-(
Профайл

§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7745
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
В файлообменике с копировал картинку, а потом тут в тексте (вставил).
Профайл

§ dandiv
Ваши вопросы редакции и сообществу
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 01.07.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В файлообменике с копировал картинку, а потом тут в тексте (вставил).

Так я так и пытался в этой статье Минздрав расширил перечень лекарств, продаваемых без рецепта делать, но не отображались сразу картинки, сейчас попробовал - все работает как надо :oops:
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 137
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
не отображались сразу картинки

Когда вы берете ссылку с хостинга, проверяйте, чтобы это была прямая ссылка на картинку. Т.е. в конце ссылки ".jpg". Иногда на хостингах ссылка без такого окончания, тогда она отображается на форуме ссылкой.
И вставлять через кнопку "Тег [img]..."
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 137
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.07.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
То выкидывает с профиля

Таймаут бездействия засекали? Еще может выкидывать при проблемах с интернетом, когда связь рвется, даже ненадолго.

Цитата:
Обликоморале: то пропадает написанное сообщение

опишите подробнее, чтобы можно было смоделировать ситуацию и протестировать

Цитата:
Обликоморале: А видео вставить вообще проблемой стало.

Вставлять видео через специальную кнопку и ссылка должна быть длинной!

Правильная ссылка
Код:
https://www.youtube.com/watch?v=1KRkrpw-UDw


Неподходящая ссылка, укороченная
Код:
https://youtu.be/1KRkrpw-UDw


правильная ссылка, длинная берется из адресной строки.
короткую формирует ютуб при нажатии на кнопку "Поделиться"
Протестировано буквально только что, в MoziLla Firefox, на аккаунте группы Пользователи.
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 137
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нельзя ли как-нибудь сделать добавление фоток попроще, в один-два клика, без выгрузки картинок на всякие "левые" файлопомойки типа радикала?


Да у нас места на хостинге не хватит :-(

Ну и только понять и простить... Форум старый, сайт старый, изменения крайне сложны. Надеемся и верим в светлое будущее.
Профайл

§ Добринцофф
Ваши вопросы редакции и сообществу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6574
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.07.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
И вставлять через кнопку "Тег [img]..."

В радикале выбираешь "картинка в тексте",копируешь ссылки и просто вставляешь в форум ,без кнопки .
Профайл

§ Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 137
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.07.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В радикале выбираешь "картинка в тексте",копируешь ссылки и просто вставляешь в форум ,без кнопки .


Ну этот способ делает в принципе то же самое - создает тег для форума img сам, исключая нажатие соответствующей кнопки на форуме
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 273 из 273«1...271272273
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 231
Пользователей: 0
Всего: 231

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх