Серый волк "Неужели мы не заслужили бір мектеп?!" - родители учеников единственной казахской начальной школы Костаная возмущены ее реорганизацией #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10245

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:03 Цитата: yudjin:

Дык, фантазёров нынче развелось немерено.

А то! Ещё каких сказочных!

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35318?1561974528 Когда-то школу № 12 строили, как казахскую, пусть ее нам отдадут, она тоже в центре! Источник:

Здание средней школы №12 на Баймагамбетова, построено в 1977 году в благополучной стране. Школа тогда носила наименование имени Горького, но обычно называли просто 12-я школа. (гимназия им. Горького сейчас) . До этого замечательного года школа №12 занимала здание на углу Проспект Ленина и Советской. переономащены в (Альфараби х Байтурсынова, на краю пустыря у областного акимата) Где сейчас жудожественная школа, если её не украли у города чиновники, как большую часть детсадов.

Это самое старое здание школы в городе сохранившееся. 9-эт. здание во дворе построено уже после переезда средней школы №12 в новое здание.





Но приезжие не могут ничего этого знать, так как очень плохо разбираются в любой истории, а историю города в который они попали не знают вообще и не желают знать.



Вы господа бессовестные чиновники разрушили их места обитания, разрушили фермы, ликвидировали совхозы и все предрпиятия на селе, угробили образование - теперь получайте эту проблему которая к вам пришла.

И это только начало.



И кстати я не знаю никакого помещения школы на описанном углу Павлова и Алтынсарина, но отлично знаю там ДЕТСКИЙ САД с двумя корпусами, старым и новым соединенные переходом. Новый корпус построен примерно в 1974году.

ОПЯТЬ УКРАЛИ ДЕТСАД У ДЕТЕЙ?



Президент требовал несколько лет назад вернуть все здания детских садов и использовать их по назначению.



Как же слова президента?

А? Господа чиновники?



Или вы настолько заняты кражами деревьев с улиц, что вам некогда?

Может быть тогда хоть кражи раскроете?



[Исправлено: Серый волк, 01.07.2019 - 13:17]