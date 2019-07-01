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§ NG.kz
Сколько будут отдыхать казахстанцы в июле
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В июле жители республики будут отдыхать 9 дней при 5-дневной рабочей неделе. Один дополнительный день отдыха казахстанцы получат в связи с празднованием Дня столицы. Рабочих дней в июле будет 22.
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§ drakon
Re: Сколько будут отдыхать казахстанцы в июле
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот у нас, 17 июля, Праздника - не будет... :-o :oops:
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