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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 80 из 80«1...787980
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у меня деревня - шизофренников?

Мен этого не говорил. :lol:
Вы сами с Алексом смотрю пришли к этому. :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
При раке простАты - не трясёт

Да, про это ты сказал.
А зачем?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.06.19 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А зачем?

Чтобы,Алекс, ты - знал...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно. Ну что с виноградом то решил?
Когда в Мичуринском жил, сдавали яблоки свои на винзавод. Вино потом продавалось в магазинах. Называлось плодово-ягодное. Напиток полезный для здровья. 1,12 вроде стоило.

.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.06.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Понятно. Ну что с виноградом то решил?

Пускай растёт,пока. Там видно= будет... :lol: :lol:
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне тоже надо что-то решать с виноградом и яблоками - уж очень много. Кролики столько не сожрут :-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кролики столько не сожрут :-)

У нас, накладывают в вёдра, мешочки и
выставляют за территорией своего участка.
Всё, что находится за твоей территорией,
можешь спокойно - забирать... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.19 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо в деревне лето, дааа ...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хорошо в деревне лето, дааа ...

Эххх, хорошо,ОМ,в деревне летом -

по - утрам. Спокойно, тихо... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас, накладывают в вёдра, мешочки и выставляют за территорией своего участка.


чего накладывают?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в деревне летом - по - утрам. Спокойно, тихо.


в деревне утром тихо не бывает.
часа в четыре обычно петухи начинают кукарекать.
их как будильник кнопкой не отключишь.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
чего накладывают?

Чё,чё? Яблоки, сливу, вишню.
Как увижу - сфотаю... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
часа в четыре обычно петухи начинают кукарекать.

Нет у нас - пастухов,фермеры все.
У каждого своя земля, где и пасётся-
скот. Электрический Пастух - называется... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3778
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нет у нас - пастухов,


да про пастухов не было речи.
как и про доярок тоже.

[Исправлено: alex_60, 01.07.2019 - 13:49]
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