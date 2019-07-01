|Цитата:
Обликоморале:
То выкидывает с профиля
Таймаут бездействия засекали? Еще может выкидывать при проблемах с интернетом, когда связь рвется, даже ненадолго.
Цитата:
Обликоморале: то пропадает написанное сообщение
опишите подробнее, чтобы можно было смоделировать ситуацию и протестировать
Цитата:
Обликоморале: А видео вставить вообще проблемой стало.
Вставлять видео через специальную кнопку и ссылка должна быть длинной!
Правильная ссылка
Код:
https://www.youtube.com/watch?v=1KRkrpw-UDw
Неподходящая ссылка, укороченная
Код:
https://youtu.be/1KRkrpw-UDw
правильная ссылка, длинная берется из адресной строки.
короткую формирует ютуб при нажатии на кнопку "Поделиться"
Протестировано буквально только что, в MoziLla Firefox, на аккаунте группы Пользователи.