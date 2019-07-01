Rexyn Ваши вопросы редакции и сообществу #2727





(Администрация сайта) Сообщений: 136

Регистрация: 22.11.17 (Администрация сайта) Отправлено: - 13:10 Цитата: Обликоморале:

То выкидывает с профиля

Таймаут бездействия засекали? Еще может выкидывать при проблемах с интернетом, когда связь рвется, даже ненадолго.



Цитата: Обликоморале: то пропадает написанное сообщение

опишите подробнее, чтобы можно было смоделировать ситуацию и протестировать



Цитата: Обликоморале: А видео вставить вообще проблемой стало.

Вставлять видео через специальную кнопку и ссылка должна быть длинной!



Правильная ссылка

Код: https://www.youtube.com/watch?v=1KRkrpw-UDw



Неподходящая ссылка, укороченная

Код: https://youtu.be/1KRkrpw-UDw



правильная ссылка, длинная берется из адресной строки.

короткую формирует ютуб при нажатии на кнопку "Поделиться"

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