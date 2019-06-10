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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 133
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 10.06.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я просто хотел бы узнать более подробно новое правило.

Окей. Объясняю.

Цитата:
Пользователи, отправившие 30 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.


Цитата:
Участник переводится в режим премодерации (группу Пользователи) после третьего отклоненного комментария, либо после 5 исправлений в тексте его комментариев (в этом случае в тексте комментария помечается дата редактирования сообщения модератором).


Это две цитаты из Соглашения

Перевожу на русский язык.
Вы Пользователь. Как только у вас 30 чистых комментариев, т.е. ни одного нарушения на последние 30 комментариев, вы получаете Полноправного пользователя.
Если вы Полноправный пользователь и у вас набралось 3 отклоненных (удаленных) комментария, то вас возвращают в Пользователи.

И так по кругу.

Смогли написать 30 комментариев и ни разу не накосячить - добро пожаловать в Полноправные.
Накосячили три раза - быть вам в премодерации.
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§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7744
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

А. Понял. Ну это очень сложно.))) для меня практически не достижимо.
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§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7744
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понял. Когда было 29 и осталось 1 ком. Тут мы не бдим. Обнули? Я по этому и сразу спросил , нормальных, адекватных будем прижимать?)) трудно сказать, да! Неё для нас тема. Инокомыслие. Не какая вы независимая газета. Так, детский сад. Сдулись. Вы.
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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 133
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.06.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я понял. Когда было 29 и осталось 1 ком.

Комментарий здесь модератор удали потому, что вы уже отошли от темы обсуждения - продажа лекарств по рецептам. Все в рамках Соглашения.
Не льстите себе мыслью, что мы кого-то специально держим в премодерации. Слишком много сил и времени это отнимет. У нас 2 модератора работают посменно, и три администратора могут временами удалить что-то. Как вы себе это представляете?
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§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7744
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:

Да просто сказал, виталя, гуляй по сайту. Вроде не новинький. Балуйся, только без мат. А нет же. Надо считать каждый косяк, надо чёт смотреть,. 30 коментов писать про рецепты или про ещё, Вы как дети малые. Да не кто там не экономил. Просто Шеф сказал, уничтожить всю картоху. На свалку, ему она не нужна. На ярмарке не продашь. нибудь,
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.19 - 06:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
По Марику соскучился?

Он подходит под это описание?
:lol:
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.06.19 - 06:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
виталя, гуляй

Тут и добавит нечего :-)
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§ Victor Yang
Ваши вопросы редакции и сообществу
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11657
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.06.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая редакция! Сейчас в некоторых автобусах уже стоят валидаторы, но водители говорят что они не работают. Можно узнать - когда заработают? Или водителям просто не выгодно, чтобы пассажиры оплачивали безналом? И вообще - какая система предполагается? Будут специальные карты или достаточно банковской бесконтактной карты?
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§ Обликоморале
Ваши вопросы редакции и сообществу
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.06.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа айтишники, когда форум отремонтируете?
То выкидывает с профиля, то пропадает написанное сообщение,то начинает сайт лагать не по детски.
А видео вставить вообще проблемой стало.
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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогая редакция! :-)

Не знаю, может до меня кто-то уже предлагал это. Нельзя ли как-нибудь сделать добавление фоток попроще, в один-два клика, без выгрузки картинок на всякие "левые" файлопомойки типа радикала?

Заранее спасибо.
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