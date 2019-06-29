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§ NG.kz
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud.
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§ Ваш земляк
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2064
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 01.07.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да там, как мне рассказывали знакомые оттуда, скопилось столько разных проблем, что поднеси спичку в любой момент полыхнет

Там всегда полно проблем было полно. В 89-ом крайними оказались кавказцы, потом нефтяники из-за зарплат взбунтовались, даже стрелять пришлось. Но Власть не сделала выводов и, как говорил незабвенный Виктор Степанович:" Никогда такого не было и вот опять!"
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§ Обликоморале
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Компания частная, хотя ответственность с властей никто не снимает.
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§ Обликоморале
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6151
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.07.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

там и туркам доставалось, были даже жертвы.
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