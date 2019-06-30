Цитата: чтобы городские власти уделили внимание этому вопросу.



Ну дык, аким города грозно же дал поручения шо бы к юбилею Костаная все общественные туалеты заработали!... Видимо к концу августа и заработают... на месяц... потом же уже осень, летний водопровод перемёрзнуть может.



Вот раньше были открытия, к 100-летию города например... открыли новый городской роддом по ул.Павших Борцов, в котором я сразу и родился и даже медаль получил) ...а щас...тьфу, срамота, туалеты открыть не в состоянии!



Цитата: Как быть и что делать?

действительно... деревья садят, садят..а толку нет... наверное половина из всех стоит сухая, а тем, что зазеленели не дают расти... обрезание делают:





