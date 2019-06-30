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§ NG.kz
Костанайцы жалуются на работу общественных туалетов в парке 25-летия независимости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Корреспонденты "НГ" побывали на набережной по улице Гашека и увидели там два общественных туалета. Один из них, через дорогу от набережной, не работает. А второй, который расположен на самой набережной, своим видом вызывает большой шок.
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* Victor Yang
Re: Костанайцы жалуются на работу общественных туалетов в парке...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11657
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели ни одного ИП-шника не найдётся, биотуалеты поставить?
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§ yudjin
Re: Костанайцы жалуются на работу общественных туалетов в парке...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чтобы городские власти уделили внимание этому вопросу.


Ну дык, аким города грозно же дал поручения шо бы к юбилею Костаная все общественные туалеты заработали!... Видимо к концу августа и заработают... на месяц... потом же уже осень, летний водопровод перемёрзнуть может.

Вот раньше были открытия, к 100-летию города например... открыли новый городской роддом по ул.Павших Борцов, в котором я сразу и родился и даже медаль получил) ...а щас...тьфу, срамота, туалеты открыть не в состоянии!

Цитата:
Как быть и что делать?

действительно... деревья садят, садят..а толку нет... наверное половина из всех стоит сухая, а тем, что зазеленели не дают расти... обрезание делают:
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§ Гога
Re: Костанайцы жалуются на работу общественных туалетов в парке...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.07.19 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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