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§ NG.kz
Очередной сухостой в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36125
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Киевской 2 года назад посадили ели и некоторое время их поливали а потом бросили. Теперь вот они стоят вот такие сухие и никто за ними не ухаживает.
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§ Серый волк
Re: Очередной сухостой в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10244
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.07.19 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть ещё люди не понимающие на чем барыжат жулики! :lol:
Как же они делать деньги будут на следующих посадках, если все деревья возьмут и примутся? ;-)
Правильное дерево с точки зрения жулика, должно быть спилено и продано на дрова за бюджетные денюжки по статье обрезка - двойная выгода и даже тройная если пни корчевать, а может быть и четверная, если пни предварительно побелить. :-)

Правильные саженцы должны либо вовсе не иметь корней, либо иметь их настолько необходимый минимум, чтоб немедленно засохнуть после прекращения отмыва на доставке золотой воды для полива. :lol:

Глупые мудрецы древности мечтали изобрести неразменный пятак! Который после оплаты в буфете ихнего древнего акимата сразу бы возвращался в карман. :lol:

Наивные авторы тысячи и одной сказок не предполагали, что многоразовые посадки саженцев по космическим ценам намного выгоднее всяких неразменных пятаков! :lol:
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§ Гога
Re: Очередной сухостой в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.07.19 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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