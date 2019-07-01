Серый волк Re: Очередной сухостой в Костанае #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10244

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:28 Есть ещё люди не понимающие на чем барыжат жулики!

Как же они делать деньги будут на следующих посадках, если все деревья возьмут и примутся?

Правильное дерево с точки зрения жулика, должно быть спилено и продано на дрова за бюджетные денюжки по статье обрезка - двойная выгода и даже тройная если пни корчевать, а может быть и четверная, если пни предварительно побелить.



Правильные саженцы должны либо вовсе не иметь корней, либо иметь их настолько необходимый минимум, чтоб немедленно засохнуть после прекращения отмыва на доставке золотой воды для полива.



Глупые мудрецы древности мечтали изобрести неразменный пятак! Который после оплаты в буфете ихнего древнего акимата сразу бы возвращался в карман.



Наивные авторы тысячи и одной сказок не предполагали, что многоразовые посадки саженцев по космическим ценам намного выгоднее всяких неразменных пятаков!