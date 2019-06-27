Серый волк Re: Кому на селе жить хорошо? #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10244

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:00 Цитата: В советские времена водоснабжение в селе было. Есть еще кое-где колонки Цитата: Но с советской поры они проржавели, сейчас их нельзя использовать. На свое письмо в акимат Костанайского района жители села получили ответ...

А чиновничьи жоповозки японского автопрома, регулярно меняемые за 13 лимонов при наполнении пепельницы случаем не проржавели?

А то как же? Вдруг где ржавчинка на чиновничьем крузачке начнет заводиться - это же беда бедовая и настоящая трагедия.

Вдруг совещание в акимате, полный автопарк достопочтенных людей соберётся на стоянке, а мафынка то не свежая, не блестит и новизной не пахнет!