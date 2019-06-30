yudjin Re: Лавочки на городском пляже в Костанае падают от ветра #2





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:57 Цитата: drakon:

Неужели, в КОстанае, такой сильный ветер?...

Сегодня ветер восточный, достаточно сильный. А тут как раз от воды и под козырёк...вот и валит их.

Надо срочно созывать комиссию из акимата, ЧС, ЖКХ, ОБЛЗДРАВА и ...дать им лопаты... нехай закапывают сами, если непонятно за что они получали зарплату последние месяцы.