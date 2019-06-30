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§ NG.kz
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36124
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы на собрание пришли около 200 человек. У некоторых в руках плакаты. На специализированной трибуне выступают общественники. Один из активистов высказался о неравной оплате труда казахстанских и иностранных рабочих.
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§ drakon
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16663
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там на 1 фото,на плакате - написано?... :lol:
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§ electro
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
electro


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.06.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"мы наблюдаем за тобой, старший брат"
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§ yudjin
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что там на 1 фото,на плакате - написано?

Путин - виноват!... ну это же очевидно... во всех выборах винить ВВП.
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§ maxsaf
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сначала хлопали в ладоши, каждый раз, когда специалисты тысячами покидали страну, создали все условия для этого, патриоты собирались всех уехавших заменить иностранцами. Заменили. Опять не устраивает?
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§ Ваш земляк
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2062
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сначала хлопали в ладоши, каждый раз, когда специалисты тысячами покидали страну, создали все условия для этого, патриоты собирались всех уехавших заменить иностранцами. Заменили. Опять не устраивает?

Зато избавились от проклятого колониального прошлого! Ну ты как маленький,ей Богу! Сейчас снова какую-нибудь причину обнаружат!Которая мешает попасть в 30-ку...
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§ Горожанин_kst
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1374
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 30.06.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, не можешь контролировать движение...возглавь его, изврати и разврати саму идею, привнеси маразм, формализ...всё, протест дискредитирован.
Нур Отан на этом митинге выступает против всего что ... для многих олицетворяет. Встать нужное.
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§ Горожанин_kst
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1374
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 30.06.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Есть у Киплинга стих очень занимательный.
Бремя белого человека.Классик англосаксонский написал. Образчик для подражания тем у кого губы трусятся за всем европейским, демократичным и просвящённым. Погуглите, просвятитесь. Не в бровь, а в глаз там.
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§ maxsaf
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Которая мешает попасть в 30-ку...

В тридцатке мест свободных нет, все занято :lol:
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§ таноми52
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
таноми52


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Сообщений: 771
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.06.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сначала хлопали в ладоши, каждый раз, когда специалисты тысячами покидали страну, создали все условия для этого, патриоты собирались всех уехавших заменить иностранцами. Заменили. Опять не устраивает?



Устраивает. Вон некий Асхата КАСЕНГАЛИ (обзор казахскоязычной прессы (17-24 июня) пишет:Современный Казахстан – новая страна, где 70 процентов населения составляют коренные жители». По мнению Асхата КАСЕНГАЛИ, теперь "казахский фактор" будет играть роль во всех сферах. Направление общественно-политической жизни в Казахстане начнут определять лишь казахи...По словам Касенгали стоит уже отходить от идеи с многонациональностью и готовиться к мононациональности, которая придет через 15 лет. Это вполне естественный процесс.
«За десять лет общество будет казахскоязычным. Потому что урбанизация увеличивает численность казахов в городе. По этой причине и наша власть должна быть казахскоязычной, в противном случае будет прерван мост между обществом и властью. Уже сейчас власти должны сначала решать социальные проблемы титульной нации и усилить духовное обогащение народа (День памяти жертв голодомора, репрессий, День независимости, День символов)», - заключает Асхат КАСЕНГАЛИ."
Жаль, что Валентин перестал делать нам обзор казахскоязычной прессы.
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§ maxsaf
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
теперь "казахский фактор" будет играть роль во всех сферах.

Как в случае на Тенгизе?
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