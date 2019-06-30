таноми52 Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 771

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:53 Цитата: maxsaf:

Сначала хлопали в ладоши, каждый раз, когда специалисты тысячами покидали страну, создали все условия для этого, патриоты собирались всех уехавших заменить иностранцами. Заменили. Опять не устраивает?





Устраивает. Вон некий Асхата КАСЕНГАЛИ (обзор казахскоязычной прессы (17-24 июня) пишет:Современный Казахстан – новая страна, где 70 процентов населения составляют коренные жители». По мнению Асхата КАСЕНГАЛИ, теперь "казахский фактор" будет играть роль во всех сферах. Направление общественно-политической жизни в Казахстане начнут определять лишь казахи...По словам Касенгали стоит уже отходить от идеи с многонациональностью и готовиться к мононациональности, которая придет через 15 лет. Это вполне естественный процесс.

«За десять лет общество будет казахскоязычным. Потому что урбанизация увеличивает численность казахов в городе. По этой причине и наша власть должна быть казахскоязычной, в противном случае будет прерван мост между обществом и властью. Уже сейчас власти должны сначала решать социальные проблемы титульной нации и усилить духовное обогащение народа (День памяти жертв голодомора, репрессий, День независимости, День символов)», - заключает Асхат КАСЕНГАЛИ."

Жаль, что Валентин перестал делать нам обзор казахскоязычной прессы.