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§ NG.kz
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud.
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§ Ваш земляк
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Ваш земляк


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Сообщений: 2059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И насколько я знаю казахский - там прямым текстом сказано "арабы оскорбляют казашек и надо их (арабов) за это наказать". То есть к фото был придуман провоцирующий текст. А фото само по себе ничего не означает.

А теперь возникает вопрос - кто это сделал и с какой целью? Неужели организаторы митингов, которые так не нравятся Премудрым Пескарям?!
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§ Ваш земляк
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.19 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Недавно узнал - в 89-м в Жанаозене была стычка очень серьёзная - комендантский час вводили.

Это очень характеризует тебя, как патриота своей Родины, очень хорошо знающего историю своего государства - недавно узнал...
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§ Ваш земляк
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Или закомплексованный или умственно отсталый

Или гордый сын степей...
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11656
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А теперь возникает вопрос - кто это сделал и с какой целью? Неужели организаторы митингов

Почему бы и нет? Если стоит задача дестабилизировать обстановку и дискредитировать власть - подойдут любые методы. На том же канале Басе на что только не "нажимают" - и казахская националистка как-то говорила, что слишком много русского языка в стране, и вообще власть плохая.
Цитата:
Ваш земляк:
Это очень характеризует тебя, как патриота своей Родины, очень хорошо знающего историю своего государства - недавно узнал...

Да я в рьяные патриоты Казахстана никогда не записывался, да и история - не моё. И ты уверен что все патриоты об этом знают?
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§ Ваш земляк
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И ты уверен что все патриоты об этом знают?

Я вот почему-то знал. И что там всегда стоял вопрос о том, что работы мало и казаху трудно устроится на хорошую работу.Цитата:
Victor Yang:
На том же канале Басе на что только не "нажимают" - и казахская националистка как-то говорила, что слишком много русского языка в стране, и вообще власть плохая.

А что, все уже забыли, что кричала дочка, ратовавшая за переименование улицы Герцена? И куда она всех отправляла, несогласных с этим переименованием?! Что ты на это скажешь? Или:"Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!"?
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11656
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я вот почему-то знал.

Ну что тебе сказать? - молодец.
Цитата:
Ваш земляк:
А что, все уже забыли, что кричала дочка, ратовавшая за переименование улицы Герцена? И куда она всех отправляла, несогласных с этим переименованием?! Что ты на это скажешь? Или:"Это всё придумал Черчилль в восемнадцатом году!"?

Ты думаешь что я к этому причастен? Я к этому отношения не имею.
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§ Ваш земляк
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты думаешь что я к этому причастен? Я к этому отношения не имею.

Все мы причастны, когда молчим. А ты не молчишь, обвиняешь тех, кто хочет что-то поменять в жизни страны в лучшую сторону. Везде тебе мерещится рука врага! Ты вот почему-то не возмущался, когда Алдамжар-кызы советовала всем несогласным уезжать.
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11656
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты вот почему-то не возмущался, когда Алдамжар-кызы советовала всем несогласным уезжать.

А почему бы и нет? Ты вот уехал раньше, я только собираюсь.
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§ Ваш земляк
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 30.06.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты вот уехал раньше, я только собираюсь.

Да с удовольствием бы огромным вернулся! Да вот только такие высказывания настораживают и отбивают всё желание возвращаться!
ПыСы. А что так?! Неужели в благословенном Казахстане всё так плохо, что убегаем? Ведь так нахваливал, а сам уехать думаешь?! Неувязочка...
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11656
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
нахваливал

Кто и что нахваливал? А я уезжаю не по экономическим причинам - в наших странах одинаково примерно. У меня ребёнок скоро в школу пойдёт, а эти эксперименты меня не устраивают. Ну и пару ненужных в жизни моего ребёнка предметов устранятся тем самым.
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11656
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.06.19 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Да с удовольствием бы огромным вернулся! Да вот только такие высказывания настораживают и отбивают всё желание возвращаться!

А они будут. По крайней мере, до тех пор пока государственный язык станет фактически государственным и экономика не будет сильно связана с российской, а это будет ой как нескоро. Ну и трактовка истории, где Россия и СССР - "оккупанты" меня тоже не устраивает.
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