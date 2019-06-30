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§ NG.kz
Пожар на поле возле района Северо-Запад в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео горящего поля возле района Северо-Запад в Костанае прислал на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Аманжол. Он увидел, что горит поле, вызвал пожарных и поехал на велосипеде бороться с огнем.
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§ Vital
Re: Пожар на поле возле района Северо-Запад в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7743
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.06.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь думаю тебя возьмут в пожарники. Экзамен прошёл. ;-)
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