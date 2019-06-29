Цитата: Ваш земляк:

А теперь возникает вопрос - кто это сделал и с какой целью? Неужели организаторы митингов

Почему бы и нет? Если стоит задача дестабилизировать обстановку и дискредитировать власть - подойдут любые методы. На том же канале Басе на что только не "нажимают" - и казахская националистка как-то говорила, что слишком много русского языка в стране, и вообще власть плохая.

Цитата: Ваш земляк:

Это очень характеризует тебя, как патриота своей Родины, очень хорошо знающего историю своего государства - недавно узнал...

Да я в рьяные патриоты Казахстана никогда не записывался, да и история - не моё. И ты уверен что все патриоты об этом знают?