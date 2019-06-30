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§ NG.kz
Лавочки на городском пляже в Костанае падают от ветра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36122
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии упавших лавочек, сделанные на городском пляже, прислала сегодня, 30 июня, на WhatsApp "НГ" пользователь сайта Оксана.
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§ drakon
Re: Лавочки на городском пляже в Костанае падают от ветра
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16663
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели, в КОстанае, такой сильный ветер?... :lol:
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§ yudjin
Re: Лавочки на городском пляже в Костанае падают от ветра
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Неужели, в КОстанае, такой сильный ветер?...

Сегодня ветер восточный, достаточно сильный. А тут как раз от воды и под козырёк...вот и валит их.
Надо срочно созывать комиссию из акимата, ЧС, ЖКХ, ОБЛЗДРАВА и ...дать им лопаты... нехай закапывают сами, если непонятно за что они получали зарплату последние месяцы.
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§ Козлов я
Лавочки на городском пляже в Костанае падают от ветра
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.06.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Надо срочно созывать комиссию из акимата

Не, надо закрепить лавочки за каждой областью Казахстана, пусть они их поставят и следят за ними!
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