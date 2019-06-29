Цитата: Гога:

А так сажают деревья умные люди - метров 5 высотой , с землей , а не прутики втыкают в лунки!! Посадили дней 10 назад .



Да наверное и эти не глупые. Насколько я знаю в питомниках цена дуба (примерно) 1 год - 1500, 2 года - 2500, 7 лет - 15000. Дорогое получится озеленение, а надо дёшево.