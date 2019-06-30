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§ NG.kz
Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36122
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы на собрание пришли около 200 человек. У некоторых в руках плакаты. На специализированной трибуне выступают общественники. Один из активистов высказался о неравной оплате труда казахстанских и иностранных рабочих.
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§ drakon
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16663
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там на 1 фото,на плакате - написано?... :lol:
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§ electro
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
electro


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.06.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"мы наблюдаем за тобой, старший брат"
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§ yudjin
Re: Санкционированные митинги проходят в Алматы и Нур-Султане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5972
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.06.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что там на 1 фото,на плакате - написано?

Путин - виноват!... ну это же очевидно... во всех выборах винить ВВП.
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