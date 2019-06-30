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§ NG.kz
В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника с Тенгиза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36120
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.06.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранный рабочий компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore извинился за фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию казахстанцев и привела к беспорядкам.
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§ maxsaf
Re: В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это конфликт исчерпан? На ровном месте избито 30 человек. Когда всех виновных пересажают - тогда и будет конфликт исчерпан.
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§ maxsaf
Re: В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2107
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и не понял, за какие две вещи он извинился.
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§ Maksim Glushko
Re: В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника...
Maksim Glushko


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Сообщений: 13
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 30.06.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну давайте из-за каждой фотки теперь обижаться, и бить иностранцев просто потому-что они у нас работают, на нашей земле,так Казахстан вообще в инвестиционную пропасть скатится, иностранец лишний раз подумает да нафиг надо туда ехать что-то проектировать, они там неадекваты, кстати по распростроняемому в сети видео, одним из факторов обострения конфликта стало,что начальники арабы наказывали наших рабочих за опоздание в 10 минут, нашим такое положение вещей никак не нравится) представляю если бы у нас в нефтенных компаниях руководили немцы что бы было тогда...)
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§ zloy kyrgyz
Re: В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 30.06.19 - 11:58
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Re: В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.06.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...рабочие компании "Сonsolited Contracting Engineering and Prourement S.A.L Offshore" выразили возмущение по поводу размещения одним из работников компании в профиле WhatsApp провоцирующей фотографии."

Только людям с извращённым воображением эта фотография могла показаться "провоцирующей". Но как много их оказалось! И это в "просвещённом" 21 веке! :-(
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§ drakon
Re: В Сети появилось видео с извинениями иностранного сотрудника...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16662
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.06.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
фотография могла показаться "провоцирующей".

Пусть на него в суд - подаст... :lol:
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