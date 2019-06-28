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≡ Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антисанитария, которая царит на участке, расположенном менее чем в 100 метрах от Центрального рынка, не единственная проблема. В полуразрушенных контейнерах по этому адресу обитают бомжи, ночью, по словам соседей, там нередки шумные оргии.
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§ drakon
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16656
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ту сторону от - Нью- Йорка... :lol:
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§ zloy kyrgyz
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.06.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда срач, а че гос органы не могут привлечь этого хозяина за несоблюдение чистоты на участке, щас же штрафы вроде как космические за это?
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§ Kairat stayer
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ:В полуразрушенных контейнерах по этому адресу обитают бомжи, ночью, по словам соседей, там нередки шумные оргии.

Срамота-то какая, антисанитария-мусор, сборище бомжей, ещё последние ночью спать гражданам не дают. Да-уж, позор, перед иностранцами неудобно и стыдно!

Цитата:
drakon:
По ту сторону от - Нью- Йорка...
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§ Козлов я
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.06.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
По ту сторону от - Нью- Йорка...

Да-да, тоже читал эту статью в "Нью-Йорк таймс"... Называлась "Жизнь на обратной стороне Земли"... И фото те же...

[Исправлено: Козлов я, 28.06.2019 - 17:24]
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§ alex_60
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ставят же в разных городах по миру копии Эйфелевой башни.
У нас вроде пока нет, больший копий, для публики, маленьких то дофига, посмотрел у себя - три штуки, с места событий, а не купленных в цуме.
Вот у нас появился Бруклин.
Не надо ничего убирать. Взять на работу бичей человек пять. Обнести участок штакетником. И водить инотуристов на экскурсии, вот так мол живут в америке.
Может даже еще мусора набросать побольше.
И бичей одеть похуже, а то наши прилично одеты.
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§ Серый волк
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.06.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая к чертям собачьим Эйфелева железка скучная и ржавая! Это только нудным китаезным туристам интересно. :-(
Для настоящих туристов хипстерская тусовка "контейнеры" всю ночь! Нон стоп! С лучшими бомжами галактики! :-) Просто нереально круто! Импульсивные иьальянские туристы пищать от удорольствия будут, включаясь в шумные оргии до рассвета.
:lol:
Местным жителям можно будет хорошо зарабатывать на продаже сувенирки с изображением местного акимата и великих Акимов, благодаря которым появился этот чудесный уголок.
Первый раз сделали все правильно. И что хорошо, прямо во дворе практически младшего акимата.

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2019 - 16:21]
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§ Обликоморале
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.06.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
перед иностранцами неудобно и стыдно

А перед своими горожанами нет?
" И так сойдёт"-да?
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§ Тимур Гафуров
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 445
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.06.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Единый контакт-центр акимата Костаная предоставил "НГ" комментарий. Публикуем его полностью:
"Правособственником дома, находящегося по адресу ул. Байтурсынова д.128, является гражданин РФ. В данное время в этом доме проживает Кулммахамбетова А. Е., которая привлечена к административной ответственности по 505 ст. ч.1 КРК об АП, проведена профилактическая беседа с соседями по вопросу выброса мусора в специальное отведенное место, а также соблюдения чистоты на своих территориях".

"НГ", в свою очередь, предлагает сотрудникам акимата совместно посетить дом по адресу ул. Байтурсынова, 128 и совместно побеседовать с гражданкой Кулммахамбетовой и её соседями.
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§ Kairat stayer
Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае, опасной для соседей
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А перед своими горожанами нет? " И так сойдёт"-да?


Давно их не видел, как некоторые, перед горожанами стыдно конечно. Однако, перед иностранцами ещё больше стыдно, которые за нас круглосуточно переживают, хотят чтобы у нас было чисто, уютно и т.д.
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§ Kairat stayer
Re: Байтурсынова, 128 — адрес многолетней свалки в Костанае,...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.06.19 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А перед своими горожанами нет?


Отдельным горожанам или гостям самим должно быть стыдно, на предпоследнем фото не с Америки или Ейропы-же прибыл иностранец естественную нужду у нас справлять.
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