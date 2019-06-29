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§ NG.kz
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и фото результатов работы коммунальщиков прислала сегодня, 29 июня, на "НГ" наша читательница Светлана.
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§ Гога
Re: Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм продолжается . Юристы - есть способ подать в суд на "ТОО АБЗ плюс" ????
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§ Обликоморале
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДБ, березы то им чем помешали?
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Гога, 29.06.2019 - 16:53]
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 29.06.2019 - 17:45]
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так сажают деревья умные люди - метров 5 высотой , с землей , а не прутики втыкают в лунки!! Посадили дней 10 назад .
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§ Тот самый
Re: Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А так сажают деревья умные люди - метров 5 высотой , с землей , а не прутики втыкают в лунки!! Посадили дней 10 назад .


Да наверное и эти не глупые. Насколько я знаю в питомниках цена дуба (примерно) 1 год - 1500, 2 года - 2500, 7 лет - 15000. Дорогое получится озеленение, а надо дёшево.
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Тот самый
Я не настолько богатый , чтобы покупать дешевые вещи .
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Дорогое получится озеленение, а надо дёшево. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=37972&post_id=806829&order=0&viewmode=flat&pid=806824&forumid=1#806829
Надо не дешево , а надо отпиливать в свой карман регулярно и постоянно !!А если так сажать - то ничего и не перепадет в личный карман.
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По осени скину фото - сколько принялось. Думаю много.Хотелось бы увидеть , сколько принялось в колледже(не помню названия , только имя директора помню) , где - то по Герцена , ой-бай , по Кобланды батыра !! :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 29.06.2019 - 20:13]
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§ Гога
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 23:16
Комментарий удален модератором.
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