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§ NG.kz
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud.
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11647
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
21 ый век, а поведение как во времена сжигания ведьм.

На то и рассчитана была рассылка - на западе там горячие националисты. Недавно узнал - в 89-м в Жанаозене была стычка очень серьёзная - комендантский час вводили.
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§ elektron
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3112
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На то и рассчитана была рассылка -

Да ладно уже, какой здравомысляший будет на рассылки так реагировать? Или закомплексованный или умственно отсталый 🤔
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§ Тот самый
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 128
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да ладно уже, какой здравомысляший будет на рассылки так реагировать? Или закомплексованный или умственно отсталый


Вы составили мнение основываясь на официальных заявлениях. Между тем зачинщиков ещё никто не опросил, т.е. неизвестно из-за чего на самом деле они надавали по мордам.

Это же не первый случай. На западе РК между местными и наемными всегда есть напряжение из-за большой разницы в оплате одинаковой работы. Были случаи откровенно хамского поведения со стороны турков, арабов по отношению к местным. А вот может и катализатор нашёлся.

Не думаю, что даже в России нанимают турецкие, арабские, китайские фирмы для работ на нефтяных месторождениях. Своих специалистов обучают. А у нас нанимают иностранцев, платят им в несколько раз больше и ждут понимания от местных. Зря.
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§ maxsaf
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2104
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Своих специалистов обучают. А у нас нанимают иностранцев, платят им в несколько раз больше

Ну видимо есть причина, почему проще переплатить кому-то, чем обучить своих
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§ maxsaf
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2104
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда речь идет о массовом оттоке специалистов, утечке "мозгов", патриоты говорят - ничего, это нормально, наймем иностранцев...
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§ drakon
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16656
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.06.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

. Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)

Казахстанские рабочие в этой кампании,
и есть - Иностранцы... 8-)
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§ maxsaf
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2104
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Хотите еще один бунт спровоцировать :lol:
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§ drakon
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16656
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.06.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Хотите еще один бунт спровоцировать :lol:

Да вроде - не хочу. Компания Иностранная,
всех работников, которых она привезла с
собой, для неё - не иностранцы.
А нанятые уже здесь - на месте,казахстанцы -
являются для них - иностранцами, и все
хорошо об этом - знают... 8-)
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