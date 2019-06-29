elektron Как, отняв от шести три, получить 10% #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3112

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:17 Между строк так и читается, "поделиться же нужно было".

Страшно представить что в сёлах творится.

О каком привлечении капитала и фирм из ближнего зарубежья вообще может быть речь?

Как мне тут в другой ветке рассказкисказывали, когда своих давят.

А шпециалисты то растут!!! Вон даже дом посчитать не могут, хотя проектная документация была бы в помощь.

А кто крайним то будет ИП по полной, или аким или кто из его подчинённых, на пару лет.?