Цитата: elektron:

Да ладно уже, какой здравомысляший будет на рассылки так реагировать? Или закомплексованный или умственно отсталый



Вы составили мнение основываясь на официальных заявлениях. Между тем зачинщиков ещё никто не опросил, т.е. неизвестно из-за чего на самом деле они надавали по мордам.



Это же не первый случай. На западе РК между местными и наемными всегда есть напряжение из-за большой разницы в оплате одинаковой работы. Были случаи откровенно хамского поведения со стороны турков, арабов по отношению к местным. А вот может и катализатор нашёлся.



Не думаю, что даже в России нанимают турецкие, арабские, китайские фирмы для работ на нефтяных месторождениях. Своих специалистов обучают. А у нас нанимают иностранцев, платят им в несколько раз больше и ждут понимания от местных. Зря.