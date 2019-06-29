alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1189





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3774

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:02 Понятно. Ну что с виноградом то решил?

Когда в Мичуринском жил, сдавали яблоки свои на винзавод. Вино потом продавалось в магазинах. Называлось плодово-ягодное. Напиток полезный для здровья. 1,12 вроде стоило.



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