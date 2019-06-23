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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ Обликоморале
Жизнь на обратной стороне Земли
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хоть бы один зеленую футболку одел

У них в воскресном Торонто радужные будут в тренде.
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2104
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
аборигенов то наверное не осталось

Остались, многие живут в своих резервациях.
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2104
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У них в воскресном Торонто радужные будут в тренде.

Не напоминайте, больная тема :-)

[Исправлено: maxsaf, 29.06.2019 - 21:01]
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2104
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как полицаи чернокожих отстреливают. Просто так.

Напомните, где арабов за фотку в вацапе избивают?

[Исправлено: maxsaf, 29.06.2019 - 21:24]
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