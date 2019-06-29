Maksim Glushko Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp #3





(Пользователи) Сообщений: 12

Регистрация: 25.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:50 Чето если честно вообще на ровном месте буча поднялась, там араб сфоткался с девушкой казашкой и там антена от рации на фото как будто у нее во рту, иии что?? Вот и что? Таких фото тысячи вон в клубах и повульгарнее делается,тут что поводом стало что именно араб так сфоткал? На фото девушка не выглядит монашкой, веселая, язычок показывает, если только у нее конфликт потом произошел с этим парнем, и она настучала своим друзьям что он ее таким образом оскорбил, все войны из-за женщин..