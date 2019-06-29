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§ NG.kz
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рабочие компании "Сohsolited Contracting Endihering and Prourement S.A.L Offshore (CСЕР)" собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud.
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§ Vital
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7741
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.06.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У кого фото есть? Выкладывайте. Посмотрим из за чего бунт такой. :-o
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§ alex_60
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем квартиры на Бали.
И по миллиону долларов на карту.
Так вроде сейчас решают вопросы.
По новому.

[Исправлено: alex_60, 29.06.2019 - 16:47]
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§ Maksim Glushko
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Maksim Glushko


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Сообщений: 12
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 29.06.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чето если честно вообще на ровном месте буча поднялась, там араб сфоткался с девушкой казашкой и там антена от рации на фото как будто у нее во рту, иии что?? Вот и что? Таких фото тысячи вон в клубах и повульгарнее делается,тут что поводом стало что именно араб так сфоткал? На фото девушка не выглядит монашкой, веселая, язычок показывает, если только у нее конфликт потом произошел с этим парнем, и она настучала своим друзьям что он ее таким образом оскорбил, все войны из-за женщин..
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§ zloy kyrgyz
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
zloy kyrgyz


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Сообщений: 12
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.06.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо разобратся так просто из-за пустяка народ не поднимется, там думаю причина по тяжелее была чем просто фото, но что плохо, пострадали не в чем неповинные люди,видео смотреть невозможно, толпа пленных не берет(
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§ таноми52
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
таноми52


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Сообщений: 768
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.06.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если заварушка действительно из-за этого фото, то нет предела дебилизма у нашего народа!
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§ Victor Yang
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11647
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников арабской фирмы CCEP. И сегодня работники вышли на забастовку и начали избивать арабов

Ничего не понятно - задело работников арабской фирмы и стали избивать арабов? Что за фото вообще? Тут, по-моему, разжигание конфликта, используя националистические настроения. Откуда на западе такая концентрация недовольных? Зарплаты нормальные - чего не живётся? Или просто занять свободное время нечем?
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§ alex_60
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3774
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже времена такие.
Скажи эй ты казах.зачем окурок бросил.
И начнутся волнения.
Слово казах произносить опасно.
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§ Victor Yang
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11647
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот фото и сообщения: http://www.yaplakal.com/forum3/topic1973299.html
Кто-то у меня просил доказательства необходимости закона о распространении недостоверной информации? Чем не доказательство? Берёшь фото, придумываешь, что на ней кто-то что-то нехорошее делает (в данном случае - араб оскорбляет казашку, но неизвестно чем занимается казашка и был ли умысел фото "засунуть" антенну),рассылаешь горячим парням из тех мест - готово!
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§ elektron
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чем не доказательство? Берёшь фото, придумываешь, что на ней кто-то что-то нехорошее

И что? Это повод для насилия? Бред какой-то. Хуже животных. Дикость.
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§ elektron
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами ничего не можем, так и тех кто что-то строит изобьём. Круто то как.
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11647
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.19 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И что? Это повод для насилия? Бред какой-то. Хуже животных. Дикость.

Согласен. А моё сообщение было о том что автор рассылки должен быть наказан.
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§ elektron
Re: Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
моё сообщение было о том что автор рассылки должен быть наказан.

За что? Мало ли кто и что выставляет. Это не повод. Это диагноз, уровня развития.
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§ Victor Yang
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11647
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.06.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
За что? Мало ли кто и что выставляет

За провокацию. Я ссылку выше скинул - там скрины рассылки. И насколько я знаю казахский - там прямым текстом сказано "арабы оскорбляют казашек и надо их (арабов) за это наказать". То есть к фото был придуман провоцирующий текст. А фото само по себе ничего не означает.

[Исправлено: Victor Yang, 29.06.2019 - 19:01]
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§ elektron
Беспорядки на Тенгизе начались из-за фото в WhatsApp
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
За провокацию

Ну так пусть там онлайн и разбираются. А это ниже уровня рефлеков хищных самых животных. Нужно и можно где-то оставаться человеком. 21 ый век, а поведение как во времена сжигания ведьм.
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