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§ NG.kz
Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым дешёвым мобильным интернетом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В исследовании были проанализированы тарифы 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Для расчёта стоимости одного гигабайта брались тарифы и опции с включённым трафиком объёмом около 10 Гб.
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§ Dron
Re: Казахстан занял второе место в рейтинге стран с самым...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 494
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 29.06.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странный рейтинг. Мне вот как то пофигу, сколько там мегабайт стоит. В Казахстане все мобильные операторы урезали количество гигабайт в пакетах при этом увеличили их стоимость. Безлимитных тарифов вообще вроде нет. В этом плане в России лучше, море предложений с безлимитами по разумной цене
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