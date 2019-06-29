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араб разместил в соцсети публикацию, в которой араб с рацией сфотографировался с девушкой – казашкой. Она на фотографии стоит сзади, и так получается, как будто рация во рту. Это задело работников арабской фирмы CCEP. И сегодня работники вышли на забастовку и начали избивать арабов
Ничего не понятно - задело работников арабской фирмы и стали избивать арабов? Что за фото вообще? Тут, по-моему, разжигание конфликта, используя националистические настроения. Откуда на западе такая концентрация недовольных? Зарплаты нормальные - чего не живётся? Или просто занять свободное время нечем?