Цитата: Vital:

Мне кажется я в Юлю влюбился





Какой оказался ветренный мужчина! Ему только "кажется...", а он "на днях" собирается жениться!

Где постоянство, преданность избраннице, в которых ты уверял здесь форумчан?

Разочарована, Вит, в тебе!

Так и лезет на язык:

"Всё равно, коньяк или мадера,

Ром ли бухарестский иль вино,

Всё равно, Тамара или Вера,

Катерина - тоже всё равно!"