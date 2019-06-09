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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.06.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет!
А кто у Марика родился?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.06.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет Лиля! Че так редко заходишь на огонёк?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.06.19 - 01:25
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.06.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максаф друг. Ты же любишь голосовалки устраивать. Я щас не могу. Организуй, кто из форумчан хочет без косяков набирать 1 ком, 3 ком, 5 ком или 30 ком))) что б сняли оковы чугунные. И последний пункт поставь. Писать без ограничений любых. ( у нас свобода и демократия) только без мата.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7740
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.06.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Лиля. Мне кажется я в Юлю влюбился. Сначало вроде не обращал внимание на неё. А она то руку положит. как бы не спицально, я давно дал себе правило больше с продавщицами не ни ни. Ну тут все сложно. Капец. Мне кажется я её люблю. Наверно на днях женюсь.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.06.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мне кажется я в Юлю влюбился



Какой оказался ветренный мужчина! :-) Ему только "кажется...", а он "на днях" собирается жениться! :-(
Где постоянство, преданность избраннице, в которых ты уверял здесь форумчан?
Разочарована, Вит, в тебе!
Так и лезет на язык:
"Всё равно, коньяк или мадера,
Ром ли бухарестский иль вино,
Всё равно, Тамара или Вера,
Катерина - тоже всё равно!" :-) ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял, платный провокатор уже работу работает. Как и Витал предсказыыал.
И от чего Ксения отрестилась.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я так понял, платный провокатор уже работу работает

А кто тогда платит? :-o
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кто тогда платит?

Так это ты чтоли?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так это ты чтоли?

:lol: :lol: :lol: мы в цене не сошлись.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.06.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я намекал птичкам и тракторам что я нормальный, беру недорого, но достойных предложений так и не поступало :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3962
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.06.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Всё равно, Тамара или Вера,Катерина - тоже всё равно!"

Главное,чёб ни Толя с Вовой :lol:
Пусть мальчёнка порезвится.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Троицей православные...
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 16.06.19 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Наверно на днях женюсь.

Ты лучше сначала поживи гражданским браком...не тороПись
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вопрос.
Чот не могу вспомнить.
Кого играл Филя в 9 роте?))
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