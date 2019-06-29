/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36113
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео и фото результатов работы коммунальщиков прислала сегодня, 29 июня, на "НГ" наша читательница Светлана.
Читать новость

§ Гога
Re: Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 964
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.06.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм продолжается . Юристы - есть способ подать в суд на "ТОО АБЗ плюс" ????
Профайл

§ Обликоморале
Порезали березы на ул. Чкалова в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6141
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДБ, березы то им чем помешали?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 2
Всего: 134

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх