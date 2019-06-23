NG.kz Жизнь на обратной стороне Земли



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:03 Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...

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