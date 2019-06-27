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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3769
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Говорят что она в этом отношении трудный человек. Могла и отказаться.
От обследования.
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.06.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Я телик вообще не смотрю. Никакой. Недосук.


Не до сук? :-x :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3769
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
наверное денег - нету..

У нас вот тоже нету.
Как оказалось.
Кто то все украл.
Город взорвали.
Будут продразверстку делать.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3769
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Опечатка по Фрейду.
А то один мужской пол.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, в этом году урожай винограда будет-

лучше, чем в прошлом году.Второй сезон
уже - будет. Наверное можно будет - вино,
замутить.На вото только 1/4, моей
плантации... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 28.06.2019 - 16:22]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6138
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.06.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хорошо хоть у Дракоши все по прежнему.
Франшиза "одноклассников" в действии.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3769
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото

Лицензию тебе придется брать,
Медкомиссию проходить.
А если втихую будешь, могу и выслать обратно. Закон какой по высылке новый вышел.
Так что пусть птички клюют как обычно.
Хотя если вдруг птичка умрет, тоже могут посадить в каземат.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
хоть у Дракоши все по прежнему

ОМ,у тебя какие то изменения?
А то какими то франческами - занялся?... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16649
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.06.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два бойца - остались на форуме.
А уже - обед... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6138
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у тебя какие то изменения?

А зачем мне изменения?
Мне и так нормально ...
По поводу франчесок не знамо, а франшиза это твоя "дерёвня"
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Страница 79 из 79«1...777879
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