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≡ Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется снижением температуры горячей воды, но не ее отключением - ГКП "КТЭК"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется снижением температуры горячей воды, но не ее отключением - ГКП "КТЭК"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.06.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с реконструкцией тепломагистрали ТМ-1 в Костанае 169 жилых домов будут ограничены в горячем водоснабжении. Как именно это произойдет и в чем выразятся ограничения, сегодня на пресс-конференции объяснили представители отдала ЖКХ акимата Костаная и ГКП "КТЭК".
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§ ZXC
Re: Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 28.06.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже окончание 15 октября?! До этого было 15 сентября!
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§ андрей 117
Re: Реконструкция тепломагистрали для потребителей обернется...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 29.06.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я так понял они щас нароют в центре по взрослому.только асфальт делали в том году по Аль-Фараби
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