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§ NG.kz
Как, отняв от шести три, получить 10%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.06.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИП Сергей Борсук, компания которого выиграла в марте 2017 года конкурс на снос аварийных домов в Аркалыке, начинал работу в этом городе с судов. Ими же заканчивает. На днях СМЭС по заявлению заказчика признал его недобросовестным поставщиком и почти половину денег по договору - 71 млн тенге - ему платить не собираются. Впереди - апелляция.
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§ Серый волк
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.06.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие гадкие жулики эти чинушки вымершего аркалыга, барыжащие на руинах, как базарные цыганки. :-(
Какое позорище на весь мир! :lol:
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§ elektron
Как, отняв от шести три, получить 10%
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3104
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между строк так и читается, "поделиться же нужно было".
Страшно представить что в сёлах творится.
О каком привлечении капитала и фирм из ближнего зарубежья вообще может быть речь?
Как мне тут в другой ветке рассказкисказывали, когда своих давят. :-x
А шпециалисты то растут!!! Вон даже дом посчитать не могут, хотя проектная документация была бы в помощь.
А кто крайним то будет ИП по полной, или аким или кто из его подчинённых, на пару лет.? 8-)
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§ maxsaf
Re: Как, отняв от шести три, получить 10%
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 05:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
6 подъездов. Есть фото до начала сноса, есть на той стадии, на которой Борсук остановился. Кладешь снимки рядом и видно, что осталось три подъезда. В акте написано, что выполнено 10% работ.

То, что три из шести подьездов на земле валяются - это еще не значит, что 50% выполнено. Пусть не 10%, но и не 50%.
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