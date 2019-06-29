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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:52 ИП Сергей Борсук, компания которого выиграла в марте 2017 года конкурс на снос аварийных домов в Аркалыке, начинал работу в этом городе с судов. Ими же заканчивает. На днях СМЭС по заявлению заказчика признал его недобросовестным поставщиком и почти половину денег по договору - 71 млн тенге - ему платить не собираются. Впереди - апелляция.

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