Серый волк Жизнь на обратной стороне Земли #185





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Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:31 Ловить дождь нужно на этой неделе в Москве и Питере!

Самые смачные в мире дожди с крутящимся циклоном. Я их умею приносить!

Главное их правильно использовать! Правильно их использовать это самое главное!

23-24 июня "Алые паруса"!!!! Наш Питер! с Русским роком на всём Невском проспекте до самого Зимнего дворца.

Звуки ДДТ, Кино, Наутилус, Сплин... я свободен с каждого второго перекрёстка от Казанского и далее...

Салют в час ночи разрывающий белую ночь с разводящимися мостами.

Нева, подсвеченная тысячами прожекторов в эту ночь.

В эту ночь встречаются самые несбыточные мечты.

Мы бороздившие Камчатку, Байкал, ледники, в ледники и трещины вбивавшие крюки неожиданным образом встречались в эту ночь под звуками Шевчука.

Это удивительная история. Это может быть только в Питере! Когда среди пяти миллионов, и ещё одного миллиона прибывшего на праздник, можно встреть своих в тусовке! Когда вдруг рядом оказываются близкие люди, с которыми шел над стометровым снежным обрывом под вой сбрасывающего ветра по кромке снежника, на одной верёвке и на одном карабине на скале или входил в кратер на Камчатке.

Это невероятно, но это случается. И мир невероятно тесен. Питер! Я умирать готов под этот звук!



Это наша история, это наши крыши, Железные крыши Питера, конечно доступные для тех кто по верёвке в кратеры залезал. Это наш мир Шевчука, Сургановой, звуков Сплина, Шахрина.

Это наш мир! Он свободен и он доступен для людей с душой! И не важно живетё ли вы на навороченном корабле, припаркованном на набережной, или обитаете в дружном хостеле с итальянцами и немцами, важно ваше настроение в этом городе!

Это самый удивительный город. И NY с его вялой атмосферой остаётся где-то далеко в заднем плане!

Питер его сильнее в своём потоке удивительных уличных открытий в эти удивительные дни! Всем белых ночей! Хотя-бы в снах!



[Исправлено: Серый волк, 28.06.2019 - 21:33]