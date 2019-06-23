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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3102
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дождь пойдет в пять утра.

Я туда счас собираюсь, с ночёвкой. Буду завтра оптимизировать "ловлю" дождевой воды ;-)
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§ drakon
Жизнь на обратной стороне Земли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16648
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дождь пойдет в пять утра.

Алекс, посмотри, когда у меня,
дождь - будет... :lol:
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§ elektron
Жизнь на обратной стороне Земли
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3102
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.06.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, посмотри, когда у меня,дождь - будет...

Тебе СВ скажет, когда будет нужно! 8-)
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§ alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тебе СВ скажет, когда будет нужно!

Ха ха.
У меня за окном 18.моросит.
Гамбург в 13.00 закапает в понедельник.
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как это -везде?

В каждом городе и поселке практически. Три дня выходных. :-)
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* Серый волк
Жизнь на обратной стороне Земли
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.06.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ловить дождь нужно на этой неделе в Москве и Питере!
Самые смачные в мире дожди с крутящимся циклоном. Я их умею приносить!
Главное их правильно использовать! :lol: Правильно их использовать это самое главное!
23-24 июня "Алые паруса"!!!! Наш Питер! с Русским роком на всём Невском проспекте до самого Зимнего дворца.
Звуки ДДТ, Кино, Наутилус, Сплин... я свободен с каждого второго перекрёстка от Казанского и далее...
Салют в час ночи разрывающий белую ночь с разводящимися мостами.
Нева, подсвеченная тысячами прожекторов в эту ночь.
В эту ночь встречаются самые несбыточные мечты.
Мы бороздившие Камчатку, Байкал, ледники, в ледники и трещины вбивавшие крюки неожиданным образом встречались в эту ночь под звуками Шевчука.
Это удивительная история. Это может быть только в Питере! Когда среди пяти миллионов, и ещё одного миллиона прибывшего на праздник, можно встреть своих в тусовке! Когда вдруг рядом оказываются близкие люди, с которыми шел над стометровым снежным обрывом под вой сбрасывающего ветра по кромке снежника, на одной верёвке и на одном карабине на скале или входил в кратер на Камчатке.
Это невероятно, но это случается. И мир невероятно тесен. Питер! Я умирать готов под этот звук! :lol:

Это наша история, это наши крыши, Железные крыши Питера, конечно доступные для тех кто по верёвке в кратеры залезал. Это наш мир Шевчука, Сургановой, звуков Сплина, Шахрина.
Это наш мир! Он свободен и он доступен для людей с душой! :lol: И не важно живетё ли вы на навороченном корабле, припаркованном на набережной, или обитаете в дружном хостеле с итальянцами и немцами, важно ваше настроение в этом городе!
Это самый удивительный город. И NY с его вялой атмосферой остаётся где-то далеко в заднем плане!
Питер его сильнее в своём потоке удивительных уличных открытий в эти удивительные дни! Всем белых ночей! Хотя-бы в снах! :lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2019 - 21:33]
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, будет ли мой пост уместен после поста про белые ночи. Но тема про нашу сторону земного шара, а я тут ем ненавистный вами бургер :lol:

360x360_pad.jpg

[Исправлено: maxsaf, 29.06.2019 - 01:15]
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§ Ваш земляк
Жизнь на обратной стороне Земли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.06.19 - 01:27
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* Серый волк
Жизнь на обратной стороне Земли
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10241
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.06.19 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не знаю, будет ли мой пост уместен после поста про белые ночи. Но тема про нашу сторону земного шара, а я тут ем ненавистный вами бургер :lol:

По секрету скажу, что в Питере питаются не только балтийской килькой.
:lol:
Но над Невой импульсы выше на этой неделе, чем над Миссисипи, или Потомаком. :lol:





:lol:

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2019 - 22:33]
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§ Ваш земляк
Жизнь на обратной стороне Земли
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2051
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 29.06.19 - 01:39
Комментарий проходит проверку.
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас будет салют в понедельник

[Исправлено: maxsaf, 29.06.2019 - 01:43]
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* maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.06.19 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 июля кто пойдет в синих футболках на парад? :lol:
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