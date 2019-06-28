Серый волк Re: Не проедет даже скорая (часть 3). Некомпетентность акимата... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10241

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:40 Это жулики и мошенники, ворующие деревья на улицах городов, гастарбайтеры, что вы от них хотели получить? Они разыграли эти бюджетные деньги и пилят. Ваши планы в их планы не войдут никогда. Они воры. Дешаманские и жуликоватые, позорные и гадкомелочные. Им не нужен ваш проезд и проезд скорой, он им пилить мешает.