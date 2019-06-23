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§ NG.kz
Жизнь на обратной стороне Земли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36110
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.06.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нью-Йорк, в который я впервые приехал практически на обратную от Костаная сторону земного шара, мне на удивление показался очень знакомым. Все ровно то, что 20 лет я видел и слышал по ТВ. Единственное, что меня удивило, - запахи, их ведь по видео не передают. Но обо всем по порядку...
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счёт собрания, протокола, печатей и решения видать точно пропустили, тут без обмана и никакой путаницы нет, вчера из дальнего зарубежья отмечали:

Цитата:
maxsaf:
Кто не был - с тем не будем сравнивать. Только кто был и есть. Из первых рук.
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* drakon
Жизнь на обратной стороне Земли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16646
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А кто это постановил?

Об этом я говорил, когда "простынЯ",
меня - учила и рассказывала, как нужно
в Германии жить, рассказывал мне,
про законы. Да каждый третий -
тут учитель, не выезжавший дальше-
Нечаевки... :lol: :oops:
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§ Kairat stayer
Жизнь на обратной стороне Земли
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А кто это постановил? Было собрание, протокол,печать,подпись. Я что то пропустил?


Я тоже с начало начал возражать, но потом пришлось согласится, на мой взгляд есть здравый смысл, пусть освещают из первых рук.


Цитата:
Kairat stayer:
Нет, так не пойдёт. Тогда беляши лучше чем гамбургеры и наши бомжи (бичи) лучшие в мире. Хотя вы правы, не слушайте тех, кто никогда не был в Канаде и США, пропагандёров всяких. Как вы указали: только из первых рук, тем-более как некоторые выражаются рейтинги могут-же нарисовать, копипаст и.т.д.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не выезжавший дальше- Нечаевки..

Ты кроме Тарановки и деревни Место тоже нигде не был. Так что не надо на нечаевцев кивать.
А умный человек он и Талапкере умный.
А дурак он и Берлине дурак.
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* drakon
Жизнь на обратной стороне Земли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16646
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.06.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А умный человек он и Талапкере умный. А дурак он и Берлине дурак.

Алекс, согласен с тобой. Но ты не из Талапкера... :lol: :-o :oops:
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Прям все интересовались

Я забыл вставить тег #сарказм и смайлик :lol:
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь понятно почему у нас бичи исчезли.
Уехали они. В америку
Днем в Таймс-сквере лежат на лужайках,
Потом или в бесплатные рестораны идут покушать, или с кредитками, которых у них по пять штук минимум, и на каждой по две штуки минимум, идут в казино.
Потом понятно в Бруклин. В тружобы..
Поспать.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати тараканы и комары тоже исчезли, неужели тоже в америку двинули.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но ты не из Талапкера...

Да, это так., я с Красного Кордона.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг, если есть информация, где потерялся автор ветки.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!//

для тех кто хочет уехать на другую сторону земли.
или уехать куда нибудь. туда..
актуально всегда.
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§ maxsaf
Жизнь на обратной стороне Земли
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2090
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
для тех кто хочет уехать

Серьезно? У вас ни одного бармалея не осталось? Я вас умоляю... :-)
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может автор, как тот который крота выпил. А оказалось не выпил.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вас ни одного бармалея не осталось

Они везде есть.
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* alex_60
Жизнь на обратной стороне Земли
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня сейчас в Канаде сестра жены, в очередной раз прилетела за внуком, потом в я Беларусь.
На следующий год отправят одного.
Как то можно уже будет.
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