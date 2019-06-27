Тот самый Re: Очередной выверт Казахтелекома #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 126

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:19 Пеню сейчас начисляет не только Казахтелеком, Костанай Су, КТЭК тоже. В подъезде есть соседи, у которых 80000 долга за ПКСК. Не думаю, что за воду и телефон они платят лучше. Получается, еще по 0,5% в день капает пеня...



Тут другой вопрос к политике Казахтелекома: почему не отключают услуги (как Билайн например), продолжая начислять "в долг" еще 3-4 месяца, тем самым загоняют абонентов в долги до 30000 и больше? Странная политика. Абонент может заболеть и лечь в больницу, у него может просто не быть возможности дойти до вашего абонентского и отсидеть час-два в очереди, чтобы отключить услуги. Еще несколько лет назад отключали телефон и интернет должникам после 25го числа, теперь почему-то перестали.