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§ NG.kz
Очередной выверт Казахтелекома
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36110
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже несколько раз мне звонил телекомовский робот с напоминанием об уплате за телефон и наличии пени. Я на это не обращал внимания,т.к. оплата была произведена вовремя и, возможно,это просто ошибка. Но после очередного звонка решил выяснить, в чем же дело.
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§ JereK
Re: Очередной выверт Казахтелекома
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1375
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 27.06.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оплачиваю или в хоумбанке или через этот сервис. И в ус не дую. :-)
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§ dandiv
Re: Очередной выверт Казахтелекома
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.06.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже через хоумбанк плачу, там комиссия 100 тенге, но зато удобно - нажимаешь узнать баланс, он подставляет необходимую сумму к оплате вплоть до тиинок, жмешь оплатить и оплачиваешь прям ту сумму, что необходимо
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§ bugsy
Re: Очередной выверт Казахтелекома
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 27.06.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начните уже отказываться от домашнего телефона казактелекома. вот тогда они подумают, а стоит ли наседать!
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§ bumerang
Re: Очередной выверт Казахтелекома
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 27.06.19 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Тоже через хоумбанк плачу, там комиссия 100 тенге

Буду банальным, но зачем платить хоуму комиссию, когда другой банк ее не берет?!))
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§ peshexod
Re: Очередной выверт Казахтелекома
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3370
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 28.06.19 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Телеком вправе требовать хоть 5000 хоть 10 тенге, платите хоть с точностью до тыинов на каспи кз, :lol: (в качестве рекламы)
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§ dandiv
Re: Очередной выверт Казахтелекома
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 800
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 28.06.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Буду банальным, но зачем платить хоуму комиссию, когда другой банк ее не берет?!))

Ну как бы у меня зарплатная карта этого банка, ходить в терминалы каспи мне лень ;-)
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§ Тот самый
Re: Очередной выверт Казахтелекома
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Тоже через хоумбанк плачу, там комиссия 100 тенге


А Каспи мало того, что без комиссии, так и 1% бонусов начисляет (2% если есть депозит у них). И не обязательно иметь их карту, достаточно открыть каспи-кошелек и платить с ним на kaspi.kz.
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* alex_60
Очередной выверт Казахтелекома
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3758
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
2% если есть депозит у них)


нет уже двух процентов у кого больше миллиона.
один у всех. с 1 июня. для вновь открывших.
и с 1 июля не будет,
у кого раньше был открыт.

[Исправлено: alex_60, 28.06.2019 - 10:22]
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§ Тот самый
Re: Очередной выверт Казахтелекома
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пеню сейчас начисляет не только Казахтелеком, Костанай Су, КТЭК тоже. В подъезде есть соседи, у которых 80000 долга за ПКСК. Не думаю, что за воду и телефон они платят лучше. Получается, еще по 0,5% в день капает пеня...

Тут другой вопрос к политике Казахтелекома: почему не отключают услуги (как Билайн например), продолжая начислять "в долг" еще 3-4 месяца, тем самым загоняют абонентов в долги до 30000 и больше? Странная политика. Абонент может заболеть и лечь в больницу, у него может просто не быть возможности дойти до вашего абонентского и отсидеть час-два в очереди, чтобы отключить услуги. Еще несколько лет назад отключали телефон и интернет должникам после 25го числа, теперь почему-то перестали.
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§ Yorik
Очередной выверт Казахтелекома
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 630
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.06.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то самый очевидный вариант не упоминается - оплата на сайте телекома. Без комиссий, точная сумма, с любыми расшифровками.
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§ Добринцофф
Очередной выверт Казахтелекома
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6573
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.06.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Еще несколько лет назад отключали телефон и интернет должникам после 25го числа, теперь почему-то перестали.

Потому что косяктелеком нафик никому не нужен и если они отключат телефон никто этого не заметит,а некоторые даже обрадуются.
Я расторгал договор с Казахтелекомом,делают они это крайне неохотно.
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§ андрей 117
Re: Очередной выверт Казахтелекома
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 28.06.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
несколько лет назад отказался от услуг казахтелекома вообще.тысячу с лишним платить каждый месяц за домашний телефон?когда с сотового звони куда хочешь.и интернет у них никакой постоянно зависал.
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§ Тот самый
Re: Очередной выверт Казахтелекома
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.06.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
делают они это крайне неохотно

Это да, самая медленная очередь на отключение. Работает вроде 1 окно. На подключение/изменение несколько окон.

Цитата:
андрей 117:
когда с сотового звони куда хочешь

Поликлиники, организации, офисы и пр. в основном не имеют мобильных. Приходится либо денюжки тратить на Билайне либо опять же иметь Казахтелекомовские Алтел, Теле2 или Кселл чтобы звонить на городские бесплатно. И опять же, от мобильных есть излучение и вряд ли оно безвредное. Тем, кто говорит по телефону больше 20-30 минут в день все-таки стоит иметь городской. И качество связи по городскому в разы лучше, там даже битрейт 64 Кбит/с, у сотовых 8-16, у SIPа - 128. В общем я жену не уговорил снять городской в своё время :lol: :lol: :lol:
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§ андрей 117
Re: Очередной выверт Казахтелекома
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 28.06.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поликлиники, организации, офисы и пр. в основном не имеют мобильных
три года не пользуюсь городским тел.проблем не испытываю вообще.
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