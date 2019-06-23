Обликоморале:

А кто это постановил? Было собрание, протокол,печать,подпись. Я что то пропустил?

Kairat stayer:

Нет, так не пойдёт. Тогда беляши лучше чем гамбургеры и наши бомжи (бичи) лучшие в мире. Хотя вы правы, не слушайте тех, кто никогда не был в Канаде и США, пропагандёров всяких. Как вы указали: только из первых рук, тем-более как некоторые выражаются рейтинги могут-же нарисовать, копипаст и.т.д.