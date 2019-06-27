alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1177





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3749

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:12 Цитата: drakon:

. Наверное можно будет - вино, замутить.На вото

Лицензию тебе придется брать,

Медкомиссию проходить.

А если втихую будешь, могу и выслать обратно. Закон какой по высылке новый вышел.

Так что пусть птички клюют как обычно.

Хотя если вдруг птичка умрет, тоже могут посадить в каземат.