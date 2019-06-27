Цитата: unrepeatable:

Гордость берет за нашу область, что в такой сложный момент мы не остались в стороне.

К чему такой пафос, весь Казахстан не остался в стороне.Некоторые люди без указки и подсказки, с перового дня свою лепту вносить начали.

Цитата: unrepeatable:

Просто задумайтесь, на их месте мог оказаться каждый

Да боже упаси.Судя по этим словам-разгильдяйство,безалаберность и грубейшие нарушения техники безопасности присущи любому региону страны? Хотя известный в стране покойный журналист-расследователь Геннадий Бендицкий, давно об этой проблеме в Арысе писал и стучал во всевозможные двери.